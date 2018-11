Toch nog tweede verdachte gepakt voor afpersen oud-burgemeester Luijendijk

Enkele dagen na de ‘ontmoeting’ werd Luijendijk, toen nog burgemeester in Loon op Zand, voor het eerst afgeperst. Dat gebeurde door een 44-jarige man uit Capelle aan de IJssel, die uiteindelijk in februari van dit jaar gearresteerd werd.

Chantage

In de rechtbank van Breda werd vandaag duidelijk dat het tweetal in januari berecht gaat worden. Op een eerste tussentijdse zitting in mei werd duidelijk dat Luijendijk ‘herhaaldelijk’ geld gaf aan de mannen die hem chanteerden. Naar eigen zeggen stopte hij in september 2016 met betalen, waarna het lange tijd rustig bleef. Tot in februari 2018 de oudste van de twee bij zijn woning in Kaatsheuvel aanklopte en Luijendijk te lijf ging. Uiteindelijk kon de gealarmeerde politie de man uit Capelle aan de IJssel arresteren.