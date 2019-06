Transportondernemer versus Loon op Zand voor Raad van State: ‘De gemeente zit gewoon te liegen’

Want eerst beweerde een gemeentewoordvoerder met veel aplomb dat een klacht over geluidsoverlast de directe aanleiding was om in 2017 met een enorme politie- en controlemacht het bedrijfsterrein van Vermeer aan de Klokkenlaan te betreden en alles te inventariseren en controleren. Maar aan het eind van de zitting moest de Loonse zegsman schoorvoetend erkennen dat de geluidsklacht pas ruim een jaar na de controle was ingediend.