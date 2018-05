Twee aanhoudingen op Fairytale Festival in Kaatsheuvel

'Ingehuurde agenten' delen 80 bekeurin­gen uit in Loon op Zand

8 mei LOON OP ZAND - De politie in Loon op Zand vroeg inwoners van de gemeenten enkele weken geleden waar zij graag meer politie op straat wilden zien. Onder het artikel werd veelvuldig gereageerd. Dinsdag was het zover; de politie kwam in actie en deelde in één dag 80 bekeuringen uit.