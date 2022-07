Twee auto's gaan in vlammen op in Kaatsheuvel, brandstichting niet uitgesloten

Blauwalg in water ijsbaan Kaatsheu­vel, zwemwater in regio wel nog van uitsteken­de kwaliteit

KAATSHEUVEL - Het is weer zover, blauwalg in het ondiepe water van de ijsbaan in Kaatsheuvel. Hondenbaasjes moeten dus oppassen, de loslooproute loopt pal langs de plas.

30 juni