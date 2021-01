Twee auto's in brand gestoken in Kaatsheuvel

Ook JDA Verkeer en Veiligheid naar Bedrijven­park Kaatsheu­vel

15 januari KAATSHEUVEL - Het aantal bedrijven dat zich vestigt op Bedrijvenpark Kaatsheuvel bereidt zich in rap tempo uit. Nadat eind vorig jaar Garage Ekelschot en Bouwservice Lensvelt grond kochten aan de Ierlandstraat, heeft nu ook JDA Verkeer en Veiligheid verhuisplannen. ,,In maart starten we met de bouw", zegt directeur Joost van de Wouw.