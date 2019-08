Twee auto's total loss verklaard na botsing in Kaatsheuvel

Spelletjes­mid­dag Udenhout voor het goede doel: leraren opleiden in Ghana

14:41 UDENHOUT - De 21-jarige Esmee Remie uit Loon op Zand houdt zaterdag 17 augustus een Spelletjesmiddag voor Ghana in Brasserie de Kat in Udenhout. Met de opbrengst wil ze in Ghana leraren helpen om zo het onderwijs aldaar te verbeteren.