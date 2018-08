Twee honden gered uit afgesloten camper op Efteling-terrein

Gemeente heeft vragen over verkeer na topdrukte zaterdag in Efteling

13 augustus KAATSHEUVEL - De topdrukte zaterdag bij de Efteling is voor de gemeente Loon op Zand aanleiding om de draaiboeken nog eens kritisch tegen het licht te houden. ,,Wat mij betreft, zijn er een paar leermomenten geweest, waar we het deze week samen over moeten hebben", stelt wethouder Gerard Bruijniks.