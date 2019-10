Uitslaande brand in woning Kaatsheuvel; drie panden beschadigd

VIDEO Grote brand in schoon­heids­sa­lon en bedrijfs­hal in Sprang-Capelle

8:52 SPRANG-CAPELLE - In een gebouw achter een schoonheidssalon in Sprang-Capelle woedde zondagnacht een grote brand. De vlammen sloegen uit de zijkant van de bedrijfshal. Maandagochtend wordt het pand door de politie bewaakt, in afwachting van de forensische opsporing.