Unieke tramwagon uit Kaatsheuvel staat na jaren bidden en smeken eindelijk in museum

Naast de remise van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik kunnen bezoekers een tramwagon met twee coupés bezichtigen. Het is een exemplaar dat sinds 1932 in de tuin van Piet en Jeanette Couwenberg heeft gestaan.

Na jaren bidden en smeken - de tramwagon is uniek in Nederland - heeft Piet anderhalf jaar geleden Marius van Rijn, dé tramspecialist in Nederland, zijn zin gegeven. Eenmaal opgeknapt zou het echtpaar het eerste ritje mee mogen maken tussen Hoorn en Medemblik.

Vakantiewoning

Van rijden komt voorlopig helemaal niets. De restaurateurs hebben er nog geen aandacht aan besteed. ,,Het is zo'n bijzonder en vooral gaaf exemplaar. Daar willen we het publiek eerst van laten genieten'', zegt Remco van Doren, hoofd presentatie van het museum. ,,En er is behoorlijk wat belangstelling voor, zeker onder de echte tramfanaten. Geen wonder. Van buiten ziet-ie er mooi uit, van binnen zijn de coupés nog verregaand origineel.''

Betreden mag niet; wel staat de schuifdeur open. Dan zie je een kacheltje, een keukentje, de gecapitonneerde zitjes. En een wat uit de toon vallend bed. De tramwagon werd door een oom van Piet Couwenberg dan ook jarenlang gebruikt als vakantiewoning. Hij heeft de wagon destijds gered van de sloop toen de tramverbinding tussen steden en dorpen niet meer rendabel was en dus uit het straatbeeld verdween.

Ruim 120 jaar oud

Als de coupés zijn gerestaureerd, dan nog is het de vraag of ze voor ritjes worden ingezet. Van Doren: ,,Het stalen frame is meer dan 120 jaar oud. In hoeverre is dat nog betrouwbaar als het met 30 tot 40 kilometer per uur over het spoor rijdt? Met röntgenapparatuur kunnen we dat meten. Is dat niet zo, dan moet je er een ander frame onder zetten."

Moet je dat wel doen? ,,Dan tast je het authentieke karakter aan. Restaureren betekent dan vernielen. Het is een afweging die we moeten maken: aanpassen en rijden, of zo laten en alleen tentoonstellen.''

Nog wat: ,,Je kunt er maar weinig mensen in kwijt. In hoeverre is het rendabel om met deze wagons tussen Hoorn en Medemblik te rijden?"

Op al die vragen heeft het museum volgens Van Doren nog even de tijd om een antwoord te formuleren. ,,We zijn druk met andere prioriteiten. Daarom hebben we nu te weinig mensen en ruimte om al aan de wagon te beginnen. In ieder geval heeft-ie al een mooi plekje gekregen, waar iedereen dit juweeltje kan bewonderen.''