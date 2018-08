Vakantiebraderie en Pasar Malam in centrum Kaatsheuvel

Tuin in paar weken van groen naar bruin. 'En nu maar hopen dat het ooit weer terug gaat naar groen'

9 augustus LOON OP ZAND/TILBURG - Iedereen met een voortuin herkent waarschijnlijk het gevoel van Lian Vrijsen uit Loon op Zand. In juni staan de hortensia's prachtig in bloei en is de waldsteinia (de groene grondplant) nog fris groen, zoals op de foto links te zien is. Rechts is te zien wat enkele weken hittegolf hebben aangericht.