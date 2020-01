Van de 35.000 aanmeldingen mogen 18 gelukkigen een nachtje in de Efteling slapen

KAATSHEUVEL - De Efteling heeft bijna 35.000 aanmeldingen gekregen voor de actie om een nachtje te mogen te slapen in het park. ,,Dit hadden we totaal niet verwacht", zegt woordvoerster Nina Hawinkels.

Aanvankelijk zouden woensdag de winnaars bekend worden gemaakt, maar dat is nu verplaatst naar donderdag. Het wordt nog een hele klus om de in totaal 18 gelukkigen te kiezen. De winnaar mogen slapen bij de kabouters in het Sprookjesbos, onder De Vliegende Hollander of naast de nieuwe familie-achtbaan Max & Moritz.

Iedereen die zicht in heeft geschreven via Natuurhuisje.nl moest ook een motivatie achterlaten. ,,We pikken geheel willekeurig aan aantal gezelschappen hieruit. Degene met de meest unieke, bijzondere of meest bij de Efteling passende motivatie pikken we eruit als winnaar", zegt Hawinkels.

In het Sprookjesbos mogen twaalf gasten een nacht kamperen in zes tweepersoons kartonnen tentjes, bij de Max en Moritz komt een blokhut voor vier personen en bij De Vliegende Hollander kunnen twee mensen slapen in een tent op het water.

Als de winnaars bekend zijn, wordt ook de datum van de overnacht medegedeeld. Voor iedere deelname zal natuurhuisje.nl bovendien een boom planten.

Volledig scherm de © Efteling