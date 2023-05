Vanochtend kans op helder in Loon op Zand

Wat valt op bij Willem II en VVV voordat ze elkaar vanavond treffen?

Vanavond gaan de KKD-play-offs van start voor Willem II. De eerste tegenstander is VVV. Beide ploegen speelden nooit eerder tegen elkaar in de play-offs om promotie; wel troffen beide clubs elkaar al eens in de play-offs om Europees voetbal in 1988 (1-0 zege voor VVV in eigen huis en een 4-1 zege voor Willem II in Tilburg).