Vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Loon op Zand

Waar in De Langstraat kan ik eten bestellen of afhalen? Nieuwe website biedt overzicht

3 november LANGSTRAAT - Eten afhalen of laten bezorgen: de keuze is reuze in coronatijd. In De Langstraat bieden 183 restaurants, cafés en cafetaria's in de regio een afhaal- en of bezorgservice aan. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)maakte een overzicht: www.bezoekdelangstraat.nl/afhalen-bezorgen.