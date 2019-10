Veertigste editie autocross De Moer: ‘De kater van het feest zal het meeste pijn doen’

De cross vond voor de veertigste keer plaats en wordt georganiseerd door BKT: Bertus Kom Terug. ,,Ze zaten bij elkaar toen iemand, die als bijnaam Bertus had, wegliep en ze hem terugriepen: Bertus, kom terug. Zo zijn we aan de naam gekomen", vertelt voorzitter Robert Verstijnen. De cross begon als tijdverdrijf op een stuk land maar werd met het aanvragen van een vergunning officiëler. Om deel te nemen, moet je inwoner van De Moer zijn of zijn geweest. Verder zijn er niet veel regels. ,,Het is gewoon een dag lol met elkaar."