Ver voor de boeren zat stikstof de Efteling dwars. ‘In 2020 willen we bouwen, plan voldoet nu aan alle eisen’

Geparkeer­de truck gaat in vlammen op in Kaatsheu­vel

29 december KAATSHEUVEL - Op een parkeerplaats van de Huygenstraat in Kaatsheuvel is zaterdagavond een truck in vlammen opgegaa. De brandweer had moeite de brand te blussen, omdat er in de laadruimte van de brandende pick up een volle gastank lag.