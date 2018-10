Vergeten 'd'auw school' Kaatsheuvel gesloopt

Actievoer­ders tegen gaswinning: 'Minister heeft serieus naar ons geluisterd'

11 oktober DEN HAAG - De oproep aan minister Eric Wiebes was duidelijk. Leg de gaswinning in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand aan banden. Dat was donderdagmiddag de boodschap van een kleine delegatie uit De Langstraat. In Den Haag, voorafgaand aan het kamerdebat over de Mijnbouwwet, kregen minister en kamerleden een groot aantal petities overhandigd.