Verhoudingen in politiek Loon op Zand op scherp

Druk op de knop

Het begrotingstekort over 2019 kan mogelijk oplopen tot 4 miljoen euro en de drie jaren daaropvolgend kampt de gemeente met een structureel tekort van 3 miljoen euro. De problemen zitten met name in de posten jeugdzorg (1,4 miljoen euro), leerlingenvervoer (200.000 euro), hulp in de huishouding (7 ton) en afvalverwerking (ruim 8 ton). Mogelijk levert het niet compenseren van de cao-verhogingen van de ambtenarensalarissen door het Rijk een tekort op van 1,2 miljoen euro. ,, Dat overziende heb ik het college geadviseerd alle zaken met een financiële impact on hold te zetten", zo luidt de boodschap van de wethouder. Volgens Grootswagers is het ontstane gat over 2019 te dichten met de huidige reserves, maar zit hem de pijn in de daaropvolgende jaren.