Verkoop plan De Els Fase 2 Kaatsheuvel gestart

Gewonde fietsster na aanrijding Loon op Zand

25 februari LOON OP ZAND - Een fietsster is maandagmiddag gewond geraakt doordat zij werd aangereden door een personenauto. Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur op de kruising van de Kerkstraat met de Kloosterstraat in Loon op Zand. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.