Vier dagen na verleggen van gevaarlijke oversteekplaats in Kaatsheuvel al een nieuw ongeluk

VIDEO Slachtof­fer woedend na aanval door hoornaar: 'Ik had twee of drie steken in mijn hoofd'

16:23 KAATSHEUVEL - Toon van der Lee (77), die maandag in het buitengebied van Kaatsheuvel door een hoornaar werd gestoken, was een gewaarschuwd man. Hij is erg boos. Maar ook Natuurmonumenten vindt het nu genoeg. ,,We gaan het nest opruimen."