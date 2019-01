Viering 750 jaar Loon op Zand moet feest van verbondenheid worden

Oud en nieuw in regio Tilburg zonder grote incidenten, maar spoedeisen­de hulp heeft handen vol door vuurwerk

1 januari TILBURG - De jaarwisseling in Tilburg en omstreken is zonder grote incidenten verlopen. Toch had de spoedeisende hulp van het ETZ Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg de handen weer vol aan vuurwerkslachtoffers. Een nog onbekende persoon is mogelijk het zicht aan één oog kwijt.