Voorstellingen in theater Raveleijn gaan niet door: ‘De temperaturen zijn te hoog’

Rookverbod in natuurge­bie­den Mid­den-Bra­bant vanwege aanhouden­de droogte

22 juli HILVARENBEEK - Vanwege de aanhoudende droogte heeft de gemeente Hilvarenbeek een rookverbod ingelast voor bos- en natuurgebieden. Er mogen ook geen brandende of smeulende voorwerpen het gebied mee ingenomen worden. In andere gemeenten in de regio was zo'n verbod al van toepassing.