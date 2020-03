Vrouw (24) slaat met auto over de kop in Loon op Zand, politie onderzoekt of bestuurster werd afgesneden

GGD: ‘Zangeres met corona was nog niet besmette­lijk tijdens optreden in Raamsdonks­veer’

29 februari BREDA/RAAMSDONKSVEER. In Raamsdonksveer reageren inwoners bezorgd nu blijkt dat de zangeres van de River Zydeco Band besmet is met het coronavirus. De band trad carnavalsmaandag op voor 700 man in De Witte Leeuw. De eigenaar van het zalencentrum wordt nu veel gebeld door bezorgde mensen. Maar de zangeres was op het moment van optreden nog niet besmettelijk, zegt de GGD.