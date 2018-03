Vrouw gewond door val op ijsbaan Loonse en Drunense Duinen

Kaatsheuvel: Isolde heeft haar ijsbaan

1 maart KAATSHEUVEL - Het is 14 uur als groep 6 van basisschool den Bussel het Anton Pieckplein op komt stappen met voorop de trotse Isolde van der Linden. Het negenjarig meisje vroeg met haar handgeschreven briefje burgemeester Hanne van Aart om een ijsbaan op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Die baan is nu open.