Vrouw laat lekkende auto staan in Kaatsheuvel omdat ze naar werk moet

VVV in Kaatsheu­vel vanaf 1 oktober verder als toeris­tisch infopunt in Het Klavier

6:55 KAATSHEUVEL - Het VVV-kantoor in het centrum van Kaatsheuvel gaat als toeristisch informatiepunt verder in Het Klavier. De huidige winkel in de Peperstraat is deze week voor het laatst open.