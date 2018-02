Vrouw ligt ruim een uur met beenbreuk in Loonse en Drunense Duinen

'Docent vroeg om naaktfoto's van leerlingen en misbruikte neefje (7) in de Efteling': 8 maanden geëist

9 februari KAATSHEUVEL/BEST – Tegen een 24-jarige docent Nederlands van het Heerbeeck College in Best is vrijdag 18 maanden cel geëist, waarvan 10 voorwaardelijk. De leraar, die in Eindhoven woont, wordt verdacht blootfoto's van leerlingen te hebben gevraagd voor hogere punten. Ook wordt hij verdacht van ontucht met zijn 7-jarige neefje in de Efteling.