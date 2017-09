Vrouw zwaargewond na val met fiets in Drunense duinen: grote reddingsoperatie volgt

Efteling stuurt Fakir maanden met vakantie: groot onderhoud aan paleis

31 augustus KAATSHEUVEL - Het paleis van de Fakir in de Efteling krijgt een grote opknapbeurt. Vanaf maandag gaat de attractie een paar maanden dicht. In die tijd krijgt het paleis een nieuw dak en worden alle 2.000 neptulpen in de tuin vervangen.