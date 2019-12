VVD’er Frank van Wel ‘moest en zou een keer wethouder worden’ in Loon op Zand

SLIDE Einde nabij voor 104 moerasei­ken in Kaatsheu­vel. Dit komt ervoor in de plaats

10 december KAATSHEUVEL - Nu de bladeren zijn gevallen, gaan de 104 moeraseiken in de Hei-akker in Kaatsheuvel hun laatste maanden in. De bomen vernielen het riool en moeten wijken. Volgens een woordvoerder van de gemeente zullen ze voor het einde van de winter worden gekapt. De bedoeling is in ieder geval voor het begin van het nieuwe broedseizoen.