Waar zijn toch al die rustbanken van Loon op Zand gebleven?

KAATSHEUVEL - Één van de 50 rustbankjes in Kaatsheuvel is weer terecht, nu de rest nog. Hij ziet er weer als nieuw uit, de bank op de hoek van de Vossenbergselaan in Kaatsheuvel. Maar hoe zit het met de overige 49?

Drie mannen in ruste zijn het. Iedereen kent ze in Kaatsheuvel, dit wijze drietal: huisarts Kees Stravens, apotheker Maarten Voesten en notaris Henk Friederichs. Hij is de aanstichter van dit verhaal, want toen hij in 1989 met pensioen ging, besloot hij de Stichting Rustbanken Gemeente Loon op Zand op te richten. ,,Ik zag mijn afscheidsreceptie al voor me, waarbij ik dan een grote hoeveelheid drank en bloemen zou krijgen, waarmee ik geen raad zou weten. In plaats daarvan had ik liever dat mensen een bedrag naar een goed doel zouden overmaken. Wethouder Jan van Wanrooij bracht me op het idee van de rustbanken", haalt Friederichs (91) de ontstaansgeschiedenis nog eens terug.

Appelflappen

We spreken de drie heren bij de bank op de hoek van de Vossenbergselaan en de Raadhuisstraat. Dokter Stravens heeft verse koffie, appelflappen en gevulde koeken meegebracht en zelfs een picknicktafeltje. Het bankje zit weer strak in de groene lak. Met dank aan schilder Frank de Groot uit Sprang, ook in ruste. Hij is helaas verhinderd. ,,De bank zag er niet meer uit", vertelt Stravens. ,,Maar we kregen meteen commentaar van voorbijgangers toen we hem weghaalden om op te laten knappen. 'Hij komt toch wel terug zeker?', vroegen de mensen."

Nu staat het bankje weer te glimmen op z'n vertrouwde plek aan de rand van het Bruisend Dorpshart. Het metalen plaatje van de stichting vermeldt het jaartal 1993 en ook de gulle gever: apotheek 't Vaartskwartier van Maarten Voesten.

Friederichs herinnert zich dat van het geld van zijn receptie twee of drie banken gekocht werden. ,,De eerste, ijzeren banken zijn in de Hoofdstraat neergezet. Ons doel was om vijftig rustbanken, verspreid over de drie kernen, te plaatsen. Daarvoor moesten we dus op de schooi. We klopten aan bij ondernemers voor een periodieke donatie. Dat ging traag, totdat een bedrijf aanbood om een hele bank te betalen, 700 gulden kostte dat. Als tegenprestatie kwam de naam van de firma op de rugleuning. Dat sprak aan, want in een jaar tijd kregen we alle banken gefinancierd." Daarmee was het plan verwezenlijkt en kon de stichting worden opgeheven. En de banken? ,,Die waren allemaal eigendom van de gemeente geworden, omdat ze aan de openbare weg stonden. Ook het onderhoud werd zodoende een taak van de gemeente."

Mapje