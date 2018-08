Wandelaar aangevallen door hoornaar in bossen Kaatsheuvel, man naar ziekenhuis

Justitie kan tweede verdachte in afpersings­zaak Luijendijk niet vinden

11:57 TILBURG - Het is het openbaar ministerie niet gelukt om de tweede man op te sporen die de verdacht wordt van afpersing van Wim Luijendijk, de oud-burgemeester van Loon op Zand. ,,We hebben alles ingezet, maar het is niet gelukt", zei officier van justitie Pauline Lanslots maandag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank van Breda.