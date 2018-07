Wandelend stel ontdekt kampvuur in Loonse en Drunense duinen

Auto in vlammen op bij garagebe­drijf in Loon op Zand

18 juli LOON OP ZAND - Bij een garagebedrijf aan De Hoogt in Loon op Zand ging woensdagmiddag een auto in vlammen op. Dat gebeurde rond 16.00 uur. Ook een stuk van de heg was niet meer te redden en brandde weg.