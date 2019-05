Waterwandeling toont gevolgen droogte op natuurgebied Huis ter Heide bij De Moer

DE MOER - Water en droogte bepalen de stand van de natuur. Boswachter Lex Querelle vertelt erover tijdens een waterwandeling bij Landgoed Huis ter Heide.

,,Tijdens de wandeling komen we ook langs een bosje fijnsparren”, steekt Lex Querelle van Natuurmonumenten enthousiast van wal.

Kever in fijnsparren

,,Hoewel niet heel dramatisch toch best bijzonder, want fijnsparren verzwakken door het gebrek aan water. De naaldboom is hierdoor vatbaar voor de letterzetter. Deze kever vreet een gangetje naar de cambiumlaag net onder de bast en kan er zo voor zorgen dat de spar uiteindelijk afsterft.”

Waterwandeling

De boswachter vertelt graag over Landgoed Huis ter Heide, het natuurgebied van 1000 hectare bij De Moer. Wie meer wil weten, is zaterdagochtend 11 mei welkom om mee te lopen met de waterwandeling. Het is een van de activiteiten in de gemeente Loon op Zand binnen de nationale Week van Ons Water.

Extremen door droogte

Querelle: ,,De droogte gaat de natuurwaarde bepalen dit jaar. We hebben periodes gehad met wateroverschot, nu kampen we met watertekort. De natuur reageert op deze situatie met extremen doordat diersoorten verdwijnen, maar ook verschijnen. Voor sommige dieren die van nature voorkomen in het Middellandse Zeegebied, de bijeneter bijvoorbeeld, wordt het hier door de temperatuurstijging aantrekkelijker”.

Eikenprocessierups

,,De eikenprocessierups is nu alweer gesignaleerd, veel vroeger dan voorheen. De das en de leeuwerik daarentegen hebben meer moeite om voedsel te vinden. Wormen verdwijnen wat dieper de bodem in, daar waar het vochtig is. Sommige diersoorten passen zich aan en sommigen niet, maar kunnen naar verloop van tijd terugkomen door het zachtere weer. Het ijsvogeltje is hier een mooi voorbeeld van."

Buffers verdwijnen

In 1976 heeft ons land ook een droogteperiode gehad, maar toen had de natuur meer veerkracht. Rond de natuurgebieden waren nog voldoende buffers om het gemis aan water op te vangen. Deze buffers zijn veelal aan het verdwijnen.

Maatregelen nodig

Zo ook rond Landgoed Huis ter Heide. ,,Het grenst aan industriegebied en aan landbouwgebied. Met alleen open- of dichtgooien van slootjes zijn we er niet, er moet meer gebeuren”, stelt Lex Querelle. Tijdens de excursie zal de boswachter vertellen wat Natuurmonumenten op kleine schaal doet om de waterhuishouding in en rond het gebied te regelen.

Aanmelden

De waterwandeling bij Landgoed Huis ter Heide is zaterdag 11 mei van 09.00 tot 11.00 uur. Maximaal 30 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Michael Kieboom: m.kieboom@loonopzand.nl.

Volledig scherm Uitzicht over een deel van het gebied waar gewandeld wordt. De bosrand ligt rondom het Plakkeven, dat zijn naam dankt aan de plakken turf die hier zijn afgegraven. © Lex Querelle