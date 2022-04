Wéér fietser aangereden op beruchte oversteekplaats in Kaatsheuvel

UPDATE GemeenteBe­lan­gen grote winnaar in Loon op Zand: CDA en Voor Loon verliezen

KAATSHEUVEL - GemeenteBelangen in Loon op Zand is de absolute winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Loon op Zand. De partij gaat er met zeven van de negentien zetels van door. CDA en Voor Loon verliezen een zetel. VVD en Pro3 blijven gelijk. Toekomstig KLM komt met één zetel nieuw in de raad.

17 maart