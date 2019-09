Wielerwedstrijd ‘Efteling Omloop van Hil en Moer’ voor junioren in Kaatsheuvel

Eftelingme­de­wer­kers geen ‘politie­agen­tje’ meer: bezoekers vrij om eigen actiefo­to's te fotografe­ren

18 september KAATSHEUVEL - Eftelingbezoekers die zichzelf in een lachwekkende pose op de fotomuur zien na een wild ritje in de achtbaan, zijn vanaf woensdag vrij daar een foto van maken. Tot nu toe was dit altijd ‘absoluut niet toegestaan’, maar een woordvoerder van het pretpark bevestigt dat de verbodsbordjes bij de balies verdwijnen.