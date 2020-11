Winkeldief in Kaatsheuvel betrapt met gasdrukpistool

video Medewerk­ster Efteling onwel: hulpdien­sten beklimmen achtbaan Joris en de Draak

10 oktober KAATSHEUVEL - Een medewerkster van de Efteling is zaterdagochtend onwel geworden terwijl zij bovenin achtbaan Joris en de Draak was. Ze was daar rond 08.50 uur bezig met een inspectieronde. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en wisten haar na een hele operatie van zo'n anderhalf uur beneden te krijgen.