Winkels, horeca en cultuur in Loon op Zand willen open: ‘Wij kunnen lokale ondernemers niet missen’

,,Ik weet dat er al enkele zaken gaan stoppen en ik vrees dat er nog meer volgen", stelt centrummanager van Kaatsheuvel Wim Aussems in de brief die is gestuurd namens de ondernemersverenigingen Shoppen in Kaatsheuvel en Stichting Ondernemend Loon op Zand. ,,Met een onaantrekkelijk centrum als gevolg. Terwijl de gemeente, dus de gemeenschap, daar juist volop in investeert momenteel. De leefbaarheid zal desalniettemin behoorlijk aangetast worden. missen. Onze ondernemers zorgen voor het kloppend hart in ons centrum.”