'Winnares Heel Holland Bakt die Kaatsheuvelse Francis versloeg is nepkandidaat verkiezingen'

Veelpleger uit Kaatsheuvel opgepakt met vermoedelijk gestolen spullen

19 januari KAATSHEUVEL - Een 46-jarige man is donderdagmiddag aangehouden op de Horst in Kaatsheuvel met vermoedelijk gestolen spullen in zijn bestelauto. De man uit Kaatsheuvel is bij de politie bekend als veelpleger.