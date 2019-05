Wisseling van de wacht bij Gemeentebelangen in Loon op Zand

Met de PandaDroom stopt ook de ingewikkel­de samenwer­king tussen de Efteling en het WNF: ‘Het was soms knokken’

14 mei KAATSHEUVEL - Na 17 jaar past de Efteling in november de attractie PandaDroom aan. De film wordt beter ingepast in het Efteling-thema en wordt ‘minder belerend'. Er komt daarmee een einde aan het lastige huwelijk met het Wereld Natuur Fonds (WNF), waar het vooral in de voorbereiding ‘knokken’ was.