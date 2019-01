Wonen, werken en ontspannen in het opgeleverde Bruisend Dorpshart Kaatsheuvel

In zijn toespraak nam wethouder Gerard Bruijniks (Gemeentebelangen) de genodigden mee terug in de tijd en dankte hij iedereen die bij de ontwikkeling van het 19 miljoen kostende project betrokken is geweest. De wethouder zei jaloers te zijn op de mensen die om het plein wonen en de jonge ondernemers die hun intrek hebben genomen in de brandweerkazerne. ,,Sociale woningbouw op een A-locatie. Waar maak je dat nog mee tegenwoordig?”, zei hij trots.

Brandweertoren

Speciaal voor deze gelegenheid had de gemeente Kaatsheuvelnaar Mari Klijsen (75) uitgenodigd. Hij viel toen hij zeven jaar was van de in aanbouw zijnde brandweertoren en raakte daarbij ernstig gewond. ,,We waren daar 68 jaar geleden op verboden terrein aan het spelen toen ik naar beneden viel. Ik moest met een platte kar van de gemeente naar het ziekenhuis vervoerd worden, omdat het te lang duurde voordat er een ambulance kwam". Klijsen lag een half jaar in het ziekenhuis en er volgde een lange revalidatie. Gelukkig heeft hij er niets aan over gehouden. ,,Ik ben nooit meer teruggeweest. Dit is zeer bijzonder", vertelt hij.