Woning in Kaatsheuvel gesloten na vondst hennepkwekerij

Beginnend bestuurder rijdt veel te hard in Kaatsheu­vel en is rijbewijs kwijt

26 september KAATSHEUVEL - Een automoblist heeft het vrijdagnacht in Kaatsheuvel erg bont gemaakt: hij reed 165 kilometer per uur op de Midden-Brabantweg, waar 100 kilometer per uur de maximum toegestane snelheid is.