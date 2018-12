Woning in Kaatsheuvel gesloten na vondst vuurwapen en drugs, kind wordt elders opgevangen

Nieuw monument voor oorlogs­vlie­ger Pierre van Boxtel onthuld

2 december KAATSHEUVEL - Het nieuwe monument voor de in oktober 1941 in Engeland gesneuvelde oorlogsvlieger Pierre van Boxtel uit Kaatsheuvel is zaterdag onthuld. Het staat op de hoek Erasstraat- Driestapelenstoel, waar ook het monument stond dat in juni vorig jaar van z'n sokkel werd gezaagd. Van Boxtel was RAF-piloot.