Zak pepernoten bij de finish bleek uiteindelijk toch niet zo belangrijk voor Job

KAATSHEUVEL - Hardlopen voor een zak pepernoten. Maar die was Job Schalken (8) na afloop al bijna vergeten. Hij was nog vol vuur van het klimmen en dalen door het mulle zand.

Volledig scherm Job Schalken, met startnummer 337 en zijn broertje Vinz (342) staan klaar bij de Roestelberg om 1,2 km te gaan rennen door het mulle zand. © Paul van Baardwijk

Job Schalken (6) was vorig jaar voor de eerste keer bij de Maresia Cross. Hij vond dat rennen prachtig. Wat hij ook heel erg interessant vond: als de kinderen finishten, kregen ze een zakje met pepernoten. Dat stond hem wel aan, dus deze keer, bij de 33ste editie, staat Job deze zondagmorgen achter de Roestelberg klaar om 1,2 kilometer af te leggen. Ook zijn broertje Vinz (4), neefje Lenny (8) en nichtje Rosie (4) zullen meedoen. Oma Mariëlle Sprangers, die samen met haar man Walter in 2000 lid is geworden van Triatlon & Loopvereniging De Langstraat, loopt mee. Net als haar dochter, Yvette.

Rennen door het rulle zand

Voor een zak pepernoten moet je dus wel wat doen. En dat is niet flauw. Jaagt de organisatie junioren en volwassen over steile kammen en door het rulle zand bij de Roestelberg, ook de kleintjes zullen een paar bulten moeten overwinnen. Erg? Juist niet, dan weet je tenminste waarvoor je je hebt uitgesloofd. En smaakt het snoep van Sinterklaas nog wat lekkerder. Klokslag tien uur gaan de kinderen op weg. Door het stuifzand een heuvel op, daarna naar beneden. Stukje door de bossen, uiteindelijk via een klimmetje de Roestelberg op om zich naar beneden te laten vallen naar de finish.

Job deed het voor de pepernoten. Maar die is hij kennelijk vergeten, zijn ogen vertellen een heel ander verhaal: dit was gááf. ,,Klimmen, dalen, andere kinderen inhalen. Alles was leuk”, vertelt de knul vol vuur. Dus voor herhaling vatbaar? ,,Ik denk het wel.” Daarna toch maar even naar die stand toe: dat snoep moet nog wel even worden gescoord.

Mond-tot-mondreclame

We doen het goed met de jeugd, zegt bestuurslid Ad Schoonderbeek. ,,We hebben zo’n twintig jongens en meisjes. Daar zijn we heel blij mee, we hebben ook tijden meegemaakt dat we bijna niks meer hadden. De laatste twee jaar loopt het weer op, puur door de mond-tot-mondreclame. Ze vertellen aan vriendjes en vriendinnetjes hoe leuk ze het vinden. Of ze gaan een paar keer mee met hun ouders en worden door hen aangestoken.”

Het idee dat een triatlon helemaal niet op kinderen is afgestemd, is overigens nog niet helemaal verdwenen. ,,Het bekende vooroordeel: het zou te zwaar zijn. Dat verhaal is passé, de prestatie is helemaal aangepast. Bovendien: niks moet, alles mag.” Ook bij de triatlonclub kennen ze het fenomeen dat de jeugd in de puberteit afhaakt. Schoonderbeek: ,,Maar sommigen komen na hun studie weer terug. Bovendien: we zitten in bij De Paardenvriend. Daardoor hebben we alle faciliteiten bij de hand. En we zitten vlakbij de Surfvijver en de duinen. Ideaal om te trainen, en aantrekkelijk voor triatleten.”