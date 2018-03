Ze gaan weer voor 68% opkomst in het kleine dorp De Moer

Jongen rijdt expres tegen zorghond aan

19 maart SPRANG-CAPELLE - Opzettelijk tegen een hond op fietsen is al ergerniswekkend, als het dan nog eens een zorghond is ... Vrijdag gebeurde dat op het fietspad over het Have Zolenlijntje nabij de Tolweg in Sprang-Capelle. Voorzitter Jan van Summeren van Stichting ZorgDier doet vandaag nog aangifte.