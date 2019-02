Zeg het op z'n Kètsheuvels: ‘Dè ies 't waaike mee de getuierde gêt’

Man in Loon op Zand aangehou­den met mes op zak ‘voor zelfverde­di­ging’

10 februari LOON OP ZAND - In de gemeente Loon op Zand is zondagavond een bestuurder aangehouden omdat hij onder meer een mes bij had. In de auto waarin hij reed lag ook illegaal vuurwerk en inbrekerswerktuig. De man gaf aan het mes ‘uit zelfverdediging bij zich te dragen’. Dat meldt de politie.