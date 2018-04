Zeven bekeuringen op Anton Pieckplein in Kaatsheuvel

Bezoekers Droomvlucht: 'Vechtende meisjes rookten in wachtrij en draaiden muziek'

11:22 KAATSHEUVEL – De grote vechtpartij bij de Droomvlucht in de Efteling van zondag is ontstaan nadat twee minderjarige meisjes in de wachtrij muziek draaiden en een sigaret opstaken. Dat zeggen bezoekers tegen deze krant. Bij de uitgang van de familie-attractie kwam het uiteindelijk tot een handgemeen waarbij meerdere gewonden vielen.