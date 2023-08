Zo goed als klaar: BurgerZonnepark Loon op Zand moet in september gaan leveren

Verisure onderzoekt verkoopac­tie, maar hoeft niet bij gemeente op het matje te komen: ‘We gaan uit van een incident’

KAATSHEUVEL/LOON OP ZAND - Verisure onderzoekt of de onruststokende manier van verkopen deze week in Kaatsheuvel een incident is of vaker voorkomt. ,,Indien nodig passen we de trainingen voor onze medewerkers aan”, aldus een woordvoerder.