Zoon haalt zijn moeder uit brandende woning in Kaatsheuvel

Politie zoekt jong duo na poging tot straatroof in Loon op Zand, slachtof­fer (14) lichtge­wond

20 mei LOON OP ZAND - In de Willibrordusstraat in Loon op Zand is maandagavond een 14-jarig meisje slachtoffer geworden van een poging tot straatroof. Ze werd die avond rond 21.30 uur naar de grond gewerkt door twee jonge mannen van zo'n 16 jaar oud. De politie is nog op zoek naar hen.