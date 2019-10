Zorgrobot SARA, de nieuwe collega op Park Vossenberg in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Park Vossenberg in Kaatsheuvel heeft een nieuwe medewerker: zorgrobot SARA. Hij/zij is er voor zowel het personeel als voor de bewoners.

Het lijkt vooral een grappig speeltje, maar zorgrobot SARA is veel meer dan een futuristisch ogend object.

,,Hij gaat problemen mee oplossen waar onze medewerkers dagelijks tegenaan lopen en daar zullen ook onze cliënten baat bij hebben”, stelt Jef Mol, directeur Innovatie bij Zorggroep Elde Maasduinen.

Proef van een jaar

De nieuwe aanwinst van Park Vossenberg werd gepresenteerd in de voormalige kapel van het Kaatsheuvelse verzorgingshuis.

Met een letterlijke proeftijd van een jaar en een Europese subsidie is zorgrobot SARA binnengehaald om het verschil te maken. ,,Als een extra collega die, en dat is heel belangrijk, zelfstandig kan werken.”

Meer ouderen intensieve zorg

De zorggroep uit Boxtel ontwikkelt de robot samen met het Eindhovense bedrijf Bright Cape, dat in een verpleeghuis in Helsinki eenzelfde pilot is gestart. Meer ouderen zullen in de toekomst om intensievere zorg vragen, terwijl de arbeidsmarkt krimpt. Dus moet er gezocht worden naar alternatieven om de werkdruk binnen de perken te houden.

Ook voor dementie

Mol: ,,We kijken daarbij naar allerlei mogelijke oplossingen en de zorgrobot is er daar één van. Hij kan binnen onze organisatie voor verschillende doeleinden en -groepen worden ingezet. Ook voor mensen met dementie, want het is een misvatting dat die niets meer kunnen leren”.

Steeds verder uitgebouwd

SARA beschikt over een vaste basis aan functionaliteiten en zijn/haar ‘bagage’ zal steeds worden uitgebouwd, vertelt projectmanager Vicky van Kuijk. Zo wordt de zorgrobot gaandeweg doorontwikkeld.

Persoonlijke profielen

,,Iedere maand voegen we nieuwe informatie toe. Dat doen we op basis van een concrete vraag op een bepaalde afdeling. Dus waar is behoefte aan. Ook persoonlijke profielen van bewoners kunnen worden ingevoerd, zodat de robot de mensen herkent. Daarbij vragen we vanwege de privacy uiteraard vooraf wel toestemming aan onze cliënten of hun familie.”

‘Heel mooi, prachtig’

In de luie stoel voor het raam op haar kamer zit de 95-jarige Mien Meijers-de Kok lekker te breien. Ze legt haar werkje neer en buigt zich voorover om haar bijzondere bezoeker eens goed van dichtbij te bekijken. ,,Heel mooi, prachtig", zegt ze vol bewondering.

Filmpje over de Efteling

Dan start SARA een filmpje over het ontstaan van de Efteling en de robot vertelt het verhaal erbij. ,,Daar zijn we van de zomer nog geweest. Het was een hele leuke dag”, reageert mevrouw Meijers onmiddellijk. Alsof ze weer in het park is.