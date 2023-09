Vrouwen van Were Di laten in seizoensou­ver­tu­re winst glippen: ‘Hopelijk is dit een les voor de komende weken’

De hockeysters van Were Di hadden het er even moeilijk mee, kort na afloop van de thuiswedstrijd tegen Helmond. De eerste competitiezege in de overgangsklasse leek gistermiddag aanstaande. Maar in de slotfase gaf de Tilburgse formatie, die de afgelopen jaren met wisselend succes in de promotieklasse acteerde, de winst domweg uit handen: 2-2.