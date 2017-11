100-jarige uit Rossum speelt zelf 'lang zal ze leven'

Nee, 100 jaar, dat geef je haar niet. Zelfs menig tachtiger zal jaloers zijn op de vitaliteit van Lie van Riessen. De Rossumse woont zelfstandig en volgt alles om haar heen op de voet. Is vlot van begrip en scherp van geest. Praat Engels en schrijft gedichten. En wat ze zelf kan, doet ze zelf. De kousenzuster hoeft bij haar dan ook niet langs te komen. ,,Dat lukt nog makkelijk", zegt ze. En om dat te illustreren gooit ze zo ongeveer haar been in haar nek.