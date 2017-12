117 kilo vuurwerk gevonden in huis Kerkdriel: drie mannen opgepakt

Supermarkten houden deuren gesloten op eerste kerstdag, maar als er één open gaat volgt de rest rap

9:00 DEN BOSCH - Wie op het allerlaatste moment nog iets vergeten is voor het kerstdiner, heeft een probleem. In Den Bosch, maar ook in de meeste andere plaatsen zijn de supermarkten op eerste kerstdag gesloten. Op tweede kerstdag zijn de meeste grootgrutters wel geopend.